Internauta zarzuca Caroline Derpienski kłamanie na temat "biedy" i dopytuje: "To ty wreszcie jesteś z tym "Dżakiem", czy nie?"

Pytanie czemu ktoś się "interesuje" jej życiem podczas, gdy cały czas próbuje zwrócić uwagę wszystkich na swoje życie. I jeszcze zaraz, że jak tacy ciekawi to zaraz będzie wywiad 🤣 a dalej że no bieda była ale przetrwała i wzięła się od razu za siebie żeby coś zmienić. Od razu to ona zaczęła zbiórki uruchamiać. Najlepsze jest to, że takie osoby w ogóle nie kumają jak absurdalne bzdury wygadują, a najgorsze jest to, że są ludzie z których ten cały cyrk żyje.