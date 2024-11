U Caroline Derpienski coraz mniej "dolarsowo": zgniłe banany, rozgardiasz i pusta lodówka. "Czuć biedę, dlatego możecie wpłacać pieniążki"

zgłoś do moderacji

Przykro, że była tak naiwna, ale jest młoda i nievh idzie do roboty. Zakupy to mogę zrobić starszej sąsiadce, która wydaje pół emerutury na opłaty i leki. Młodzi z 2 zdrowymi rękami powinni radzic sobie sami... W świecie gdzie praca jest, to wstyd żebrać