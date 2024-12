Caroline Derpienski pojechała z karmą do schroniska. Wsparła też potrzebujące dzieci. "Postanowiłam użyć zasięgów"

Caroline Derpienski pojechała wspomóc psy i dzieci. Pokazała nagranie

Postanowiłam opublikować ten post, aby użyć swoich zasięgów w słusznej sprawie. Zachęcam was wszystkich do pomocy, zwłaszcza w tym zimowym czasie, przede wszystkim dla biednych bezdomnych piesków czekających na swój forever home. Dzisiaj odwiedziłam Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Milanówku. Jest to miejsce, które szczególnie potrzebuje waszego wsparcia. Adoptujcie, dostarczajcie karmę, udostępniajcie - apeluje Caroline, której instagramowy profil śledzi już ponad 10 milionów osób.

Warto wspierać również dzieciaki - kontynuuje w opisie pod wideo. Udałam się również do Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Świąteczne paczki, nawet słodyczy, sprawiają dzieciakom radość nie do opisania. Proszę o udostępnianie tego posta, aby dotrzeć do jak największej ilości osób, które mogą dołączyć do akcji - czytamy.