Caroline Derpienski pluska się w wannie z płatkami róż

Chwalenie się wystawnym życiem, pełnym luksusowych samochodów, fatałaszków od designerów czy też rozmaitymi podróżami, to codzienność Caroline Derpienski . Młoda celebrytka, która jakiś czas temu szturmem podbiła rodzimy show-biznes, dość chętnie dzieli się urokami swojej rzeczywistości w mediach społecznościowych .

Ostatnio obserwatorzy Derpienski mogli podziwiać jej wyprawę do Dubaju. Oczywiście na Instagramie 24-latki nie zabrakło masy zdjęć czy filmików z miasta pełnego luksusu oraz przepychu. Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to tylko przystanek. Jak można zobaczyć w social mediach, celebrytka wybrała się do Tajlandii. W międzyczasie rozkręca jednak kolejną dramę z Anetą Glam.