Caroline Derpienski TŁUMACZY SIĘ z nieobecności na Balu Polonii w Miami. Uderzyła też w biznesmenkę, która z niej zadrwiła

jola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak janoszek udawała aktorę w Bollywood, to stanowski robil z niej oszustke, ale z drepienskiej kolezanke, cos tu jest jednak nie tak. Karolina to taki damski odpowiednik Nikodema Dyzmy, ludzie nie sa glupi, zeby sie na to nabrac