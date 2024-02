Caroline Derpienski WYDAŁA OŚWIADCZENIE! Oskarża Stanowskiego o kontakty z bułgarską mafią: "Jesteś zwykłą KANALIĄ"

Derpienski idzie na wojnę ze Stanowskim. Stawia mu poważne zarzuty

Zauważcie, że w pierwszym materiale sprzed dwóch dni zrobił ze mnie biedną dziewczynkę pokrzywdzoną przez "złe potwory". Mówił, że nie jestem kłamczuchą i widzi przede mną karierę (...). Nagle po dwóch dniach (kiedy ktoś mu kasę zapewne posmarował) zwyzywał mnie od kłamczuch i oskarżył o brak kariery, to jest piękne . Poza tym oskarża mnie o bycie utrzymanką, kiedy jego żona (która lubi inne doznania - wiesz o czym mówię Stanowski) ma udziały w jego działalności na YouTube i siedzi w domu. To jak ją nazwiesz, kochany? - odgrażała się na Instagramie.

Jak twierdzi, zgodziła się na nagrania, bo chciała przedstawić, jak wygląda jej życie, a Krzysztofowi i jego operatorowi opłacała posiłki i woziła po Miami własnym autem. Nie zaprosiła go jednak do mieszkania, bo miała wątpliwości co do jego intencji.