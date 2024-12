Caroline Derpienski zorganizowała prywatny event w swoim apartamencie

Jedno pozostaje niezmienne, Caroline chętnie prezentuje swoje życie w social mediach, szczególnie w momentach, gdy opływa ono w luksusy. Od jakiegoś czasu 24-latka może pochwalić się imponującym apartamentem, który to wynajmuje w jednym z luksusowych, warszawskich hoteli. Celebrytka wybrała apartament prezydencki w pięciogwiazdkowym obiekcie, gdzie cena za jedną noc wynosi ok. 10 tysięcy złotych.

Caroline Derpienski organizuje prywatny event

To właśnie tam Derpienski, która dwoi się i troi, by tylko utrzymać zainteresowanie wokół własnej osoby, postanowiła zorganizować "tajemniczy, prywatny event". Nie jest o jednak na tyle tajemniczy, żeby sama organizatorka nie pochwaliła się nim w social mediach, co też właśnie uczyniła. Na instagramowym profilu celebrytki możemy podziwiać kilka relacji z tego wydarzenia.