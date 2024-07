Casualowa Julia Wieniawa w szerokich jeansach za prawie 4 TYSIĄCE ZŁOTYCH pędzi na premierę nowej piosenki. Petarda? (ZDJĘCIA)

Sercowe rozterki z pewnością były dla Julii źródłem rozczarowania, ale także inspiracji, którą 25-latka należycie spożytkowała w studiu nagraniowym. W środę Wieniawa wydała nową piosenkę "Sobą tak", która najprawdopodobniej nawiązuje do niedawnego rozstania gwiazdy . Rozpoczynająca nową muzyczną erę artystka nie kryła ekscytacji, udzielając w dniu premiery singla masy wywiadów i organizując huczną imprezę, którą nawiedziło kilka znanych twarzy.

Dzięki czujnym paparazzi wiadomo, jak wyglądały kulisy pracowitego dnia Julii Wieniawy. Podekscytowana gwiazda przemierzała warszawskie ulice w oryginalnej stylizacji. Miała na sobie szerokie spodnie za kolano, rodem z wczesnych lat dwutysięcznych oraz biało-czerwony top z napisem "hard to please", pod którym znajdował się bardzo delikatny stanik. Za wspomniane jeansy marki LOEWE trzeba sporo zapłacić. Z informacji na stronie producenta wynika, że kosztują około 3850 zł. Luźny "look" dopełniły czarne trampki, białe skarpetki oraz srebrna, skórzana torebka marki Diesel warta ponad 2,5 tys. zł. Artystka mogła liczyć na towarzystwo menadżera, a także piosenkarza i autora tekstów, Jeremiego Sikorskiego.