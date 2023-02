Catherine Zeta-Jones zachwyca bladoniebieską suknią ze sporym dekoltem na premierze filmu (ZDJĘCIA)

Wera 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Oboje nie potrafią się pogodzić ze starością do tego środowisko w jakim żyją nie daje sobie pozwolenia na starość, musi być sztucznie i na pokaz, znajomości to biznesy i to przyszło też do nas. Fałsz, sztuczność, znajomi tylko z którymi robi się biznesy, świat stał się bardzo kłamliwy i sztuczny, bogaci żyją z biedaków wmawiając im, że w życiu liczy się miłość, dobro, pomoc ale oczywiście to wszystko musi się opłacać im.