Cekinowa Pink zabrała na ściankę American Music Awards męża i DZIECI! (ZDJĘCIA)

Pink od wielu lat pozostaje aktywna w show biznesie, a początek jej kariery przypada na końcówkę lat 90. Dużą popularność zdobyła jednak w 2000 roku, gdy świat ujrzał jej pierwszy album studyjny "Can't Take Me Home". Alecia Beth Moore, bo tak naprawdę nazywa się artystka, może poszczycić się również niezwykle stałym życiem uczuciowym. Od 2001 roku związana jest z Careyem Hartem, którego poślubiła w 2006 roku. Para ma ze sobą kilka rozstań i powrotów i mimo trwającej rok separacji, od 2008 do 2009 roku, wciąż jest razem.

W 2011 roku zakochani doczekali się córeczki Willow, a pięć lat później piosenkarka urodziła synka Jamesona Moona. Starsza pociecha wokalistki już poszła w ślady sławnej mamy. Dziewczynka ma bowiem swój udział w balladzie "Cover Me in Sunshine", gdzie zaśpiewała u boku sławnej rodzicielki. Dwa lata temu Willow Sage Hart wystąpiła również na Billboard Music Awards, gdzie w towarzystwie Pink zaśpiewała piosenkę, wykonując przy okazji skomplikowane podniebne akrobacje. Mimo że dziewczynka czuje się na scenie jak ryba w wodzie, to w jednym z wywiadów jej mama przyznała, że Willow nie zamierza wiązać swojej kariery z show biznesem.

To nie jest jej marzenie. Ona chce iść do Culinary Institute of America i zostać piekarzem w Nowym Jorku, a potem mieć park rozrywki i być może park wodny. Chce też mieszkać w pobliżu Disneylandu - mówiła w rozmowie z USA Today.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Konflikt Smaszcz i Janachowskiej oraz Anna Wendzikowska zaprasza na kakao

Pink wraz z całą rodziną pojawiła się na tegorocznym American Music Awards, gdzie miała przyjemność zaprezentować swoje wokalne umiejętności na scenie. Na wsparcie bliskich mogła liczyć też na ściance. Artystka na tę okazję włożyła czarno-złotą suknię pokrytą cekinami i frędzlami. Ukochany piosenkarki zaprezentował się z kolei w eleganckim garniturze, który uzupełnił szarym krawatem w paski. Szyku zadały również pociechy Pink. Willow pozowała w czarnej sukience z ozdobnymi rękawami, które zestawione zostały z błyszczącymi rajstopami i czarnymi pantofelkami. Uwagę zwracały włosy dziewczynki, które zafarbowane były na różowo, jak niegdyś włosy charyzmatycznej wokalistki Pink. Niezwykle elegancko prezentował się również synek pary. Jameson pozował w czarnym smokingu z atłasowymi klapami.

Fajna rodzinka?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.