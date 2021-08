Celebryci brylują na premierze filmu "Czarna owca": Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Anna Cieślak, Robert Kochanek... (ZDJĘCIA)

Mielna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Naoliwila nogi ? A po co naoliwiła te nogi ? To ze od rana dosmarowala na nie ze dwie warstwy dermotanu to widać . Rano były jasne na ściankach TVN a teraz ciemne ( aż za bardzo ) szczególnie w porównaniu do reszty ciała . Zupełnie inny kolor od pasa w dół A Radzio wyszedl w sweterku na zajęcia z ortografii ?