Celebryci lansują się na czerwonym dywanie: Katarzyna Figura, Sandra Kubicka, Olga Kalicka, Rafał Zawierucha... (ZDJĘCIA)

We wtorek idealną okazją do pojawienia się "na salonach" i pogrzania się w blasku fleszy okazał się dla stołecznych celebrytów launch platformy Viaplay w Polsce. Przez czerwony dywan przewinął się cały przekrój wystrojonych celebrytek, które wdzięczyły się do zdjęć niczym prawdziwe profesjonalistki. Nie zabrakło też kilku znanych panów.