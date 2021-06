Celebryci chwalą się sukcesami dzieci w ostatnim dniu szkoły (ZDJĘCIA)

Lilia 11 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

A dzieci bez paska to gorsze?? Może same sobie musiały radzić we wszystkim bo rodzice w pracy od rana do wieczora. Polska szkoła to zaścianek ja 35 lat temu te same lektury, nasze dzieci to samo. Konopnicka Mickiewicz itd. Ileż można?? Moja córa w tym roku też ma świadectwo z paskiem i stypendium ale pomagając jej w nauce widzę ile bzdur te dzieciaki się uczą i po co??? Mamy rodzinę za granicą tam książki w szkole zostają dzieci wolne popołudnia i weekendy a u nas😵😵😵 Szkoda gadać od 7 klasy chodzą z tabletami zamiast książek u nas tony makulatury do targania Polska zaściankiem edukacji na świecie, zrobmy coś z tym już choćby dla wnuków 🥴🥴🥴