Dzień Ojca 2021. Justyna Żyła składa życzenia byłemu mężowi: "WSZYSTKIEGO NAJSŁODSZEGO!"

Gumisie sie c... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 491 25 Odpowiedz

Piotrek jeszcze bedzie zalowal i plakal co stracil. Wierna zona na dobre i na zle, to nie golddigerka na dobre. Justyna przynajmniej nie poleciala na jego pieniadze jak Marcelina tylko razem sie dorabiali. Gdyby mial co drugi dzien zaprowadzac dzieci do szkoly, co drugi dzien gotowac obiad, prac, gotowac to by nie mogl wyjezdzac i nic by nie osiagnal. Jak sie dorobil i osiagnal sukces to sie wypial na zone. Typowy scenariusz znany z kazdego filmu biofraficznego o muzykach, sportowcach czy aktorach. Na koniec zawsze rozumieja co bylo w zyciu wazne. Ale bedzie juz za pozno.