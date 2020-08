Celebryci na pokazie "Gwiazdy dzieciom": smukła Kaczorowska, elegancki Strasburger, BURZA LOKÓW Węgrowskiej (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że pandemia koronawirusa poważnie dała się we znaki przedstawicielom branży rozrywkowej. Pozbawieni zawodowych angażów celebryci musieli przez długie miesiące chronić się w domowym zaciszu i nieustannie poszukiwać kolejnych kreatywnych sposobów na zapewnienie sobie medialnego rozgłosu. Dla wielu wybawieniem okazały się media społecznościowe.

Na szczęście show biznes zdaje się powoli wracać do normy. Stopniowo ruszają pracę na planach filmów, seriali i programów rozrywkowych. W ostatnim czasie organizowanych jest także coraz więcej branżowych eventów. Dla celebrytów są one idealną okazją do zaprezentowania oryginalnych i modnych kreacji, które z pewnością stanowią miłą alternatywę dla "domowych stylizacji" noszonych w czasie kwarantanny.