Natchniona Agnieszka Kaczorowska snuje refleksje o ciuchach "po domu": "Zakładało się grube, OBDARTE skarpety"

Nigdy nie byłam fanką mody, chyba że tanecznej. Gdy chodziło o ciuchy na treningi... to zawsze miało znaczenie. Natomiast na co dzień...no cóż, byle było ładne, pasowało do siebie (w moim mniemaniu) i było odpowiednie do sytuacji. (...) Po domu zawsze był stary T-shirt, którego nie wypada już nosić (...) Zakładało się grube obdarte skarpety, bo po domu „się nadawały”. Gdy wracałam ze szkoły czy treningu, to od razu przebierałam się w najgorsze dresy, bo po domu nie opłaca się chodzić w ciuchach wyjściowych (...) Szkoda było wyrzucić niektóre rzeczy, bo przecież po domu „się nada”. A takie były zniszczone i brzydkie, że nie warto było w ogóle patrzeć w lustro... Ależ wiele się zmieniło w mojej głowie - wspominała Kaczorowska.

Chcę chodzić w rzeczach dobrych. Bo moje ciało zasługuje na wszystko, co najlepsze. Nie tylko od środka...ale także na zewnątrz. Gdy mam nowy ciuch to nie czeka 3 miesiące na specjalną okazję, ale jeśli mam ochotę założyć go DZIŚ, to zakładam, bo to DZIŚ jest najważniejsze (...) Zachęcam Was do tej dbałości, to daje niewiarygodnie dobre samopoczucie. To świadomość, że jestem dla siebie ważna - ZAWSZE. Nawet lub AŻ w domu - zachęciła fanów celebrytka.