Celebryci wdzięczą się na imprezie marki kosmetycznej: Kalicka w ZA MAŁYCH butach (?), Koterski z Marcelą, Andziaks i Ola Nowak... (ZDJĘCIA)

Choć w ostatnich latach większość zawodowych obowiązków celebrytów przeniosła się do sieci, pojawianie się na branżowych eventach to wciąż ważny element ich pracy. Znane twarze nadal chętnie więc korzystają z zaproszeń na wszelakiej maści eventy, podczas których mogą zaprezentować się w świeżo skompletowanej specjalnie na wydarzenie stylizacji.

Dla śledzących poczynania gwiazdek to zaś świetna okazja na to, by zobaczyć je w innej scenerii niż ta instagramowa. Nie da się bowiem nie zauważyć, że potraktowani na co dzień filtrami celebryci na ściance prezentują się zgoła inaczej...