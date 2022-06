Przyodziane w letnie sukienki celebrytki brylują na evencie znanej drogerii: Jessica Mercedes, Olga Kalicka, Agnieszka Kaczorowska (ZDJĘCIA)

Choć znaczna część pracy celebrytów przeniosła się w ostatnich latach do sieci, pojawianie się na branżowych eventach stanowi wciąż nieodłączny element tego zawodu. Podczas wyjść na tego typu imprezy znane twarze mają okazję zaprezentować się z nieco innej, niż tej instagramowej, strony. Wystrojone w świeżo zakupione kreacje i podrasowane "mejkapem" gwiazdy ochoczo więc korzystają z zaproszeń na wydarzenia ze ściankami, na których mogą pouśmiechać się do wymierzonych w nie obiektywów fotoreporterów.

Okazją do tego, by się wyszykować i trochę popozować był np. piątkowy event jednej ze znanych drogerii. Imprezę Wonderland by Sephora zaszczyciły swoją obecnością celebrytki będące fankami trendów makijażowych i kosmetycznych. Wśród tych, które postanowiły zacząć weekend od wizyty na ściance, znalazły się między innymi Jessica Mercedes, Olga Kalicka czy Agnieszka Kaczorowska.