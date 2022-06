Tłum gwiazd bawi się na warszawskim "garden party": Maffashion, Julia Wieniawa, Jessica Mercedes z Karasiem, Wersow… (ZDJĘCIA)

Kkk 24 min. temu zgłoś do moderacji 169 6 Odpowiedz

Rozstałam się dzisiaj z moim narzeczonym….po prostu się spakowałam i zamknęłam drzwi za sobą. Ostatnie trzy lata podporządkowałam się mu i jego pracy (rolnik), pomagałam mu, mieszkałam z jego rodzicami, zaakceptowałam fakt ze nigdy się nie wybudujemy bo będziemy mieszkać z teściami, nie wyjeżdżaliśmy nigdy na dłużej niż 2 dni, słyszałam tylko ciągle od jego rodziny ze to oni zawsze będą dla niego najważniejsi a ja będę na drugim planie bo przecież MAMA zawsze jest najważniejsza. Nie mogłam zmienić mebli w naszej sypialni bo teściowa się nie zgodziła. Przyjmowałam wszystko z pokorą. Pierścionka zaręczynowego do ostatniego dnia nie dostałam bo wolał kupić nowy samochód i pieniędzy już nie starczyło. Kiedy nadszedł temat wesela i miałam prośbę aby zrobić tylko obiad i kawę dla najbliższych (rodzice rodzeństwo dziadkowie) bo mam bardzo ciężką sytuacje rodzinną (wszyscy skłóceni), ciezko by było mi kogoś zaprosić i większość by mi odmówiła. Poza tym nie lubię hucznych imprez to spotkałam się z ogromnym sprzeciwem od niedoszłych teściów: MUSIMY WSZYSTKICH ZAPROSIĆ BO MY CHODZILIŚMY (mój były nie chodził bo nie dostawał zaproszeń). KUZYNKA CIOCI ANI KTÓRA PRACUJE W MEDIA EXPERT SIĘ OBRAZI JAK JEJ NIE ZAPROSIMY (dosłownie tak mówili). Koniec końców dostałam listę gości na ponad 80(!) osób ze strony byłego. Sala pomieści max 100 osób. usłyszałam ze oni muszą być i koniec. Były podtrzymywał ich zdanie. Wisienką na torcie, kiedy już nie dawałam rady z argumentami i powiedziałam ze albo małe wesele albo wcale ,był wczorajszy tekst już mojego byłego: NIE BĘDZIESZ MI DYKTOWAŁA WARUNKÓW. Nie spałam cała noc. Wstałam o 7 spakowałam się i wyszłam. Stwierdziłam że za pieniądze które odłożyłam już na wesele pojadę sobie na wakacje do Grecji w czasie mojego urlopu który miałam spędzić na pomaganiu w żniwa.