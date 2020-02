Celebryci wspierają Qczaja po jego wstrząsającym wyznaniu: "Ręce mi się trzęsą po przeczytaniu tego posta... DZIĘKUJĘ, ŻE JESTEŚ"

Ell 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 16 Odpowiedz

Do wszystkich, którzy tak się dziwią, że dzieci nie mówią rodzicom... Bardzo często się boją i wstydzą. Do mnie dobierał ( na szczęście tylko) się wujek.. i ja nie powiedziałam rodzicom, bo mój tata by go zabił. Wiem to, po prostu by go zabił, a że miałam te 13 lat to już połączyłam fakty, że poszedłby do więzienia. Na przykład dlatego :))