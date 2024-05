Cezary Kucharski ATAKUJE Annę Lewandowską: "Według mnie jest FAŁSZYWĄ kobietą". Poszło o wygibasy z hiszpańskim macho

Klaudia 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zdaję sobie sprawę, że mój komentarz zostanie usunięty, ale trudno, w końcu podwójne standardy, bo teraz wyobraźcie sobie, gdyby to facet robił takie wygibasy, te same grażyny by zlinczowały chłopa ;) i mówię to jako kobieta. Mnie osobiście przeszkadzałoby, że mój chłopak robi coś takiego i mam dość usprawiedliwienia wszędzie tego, że to po prostu ginnastyka, bo tam to i w tańcu i w gimnastyce i w treningach i imprezach coś zaszło za daleko xD