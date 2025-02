Charli XCX relaksuje się na australijskiej plaży, paradując w czarnym bikini

Choć Charli XCX popularność zdobyła już kilka lat temu, jej kariera przeżywała w 2024 roku prawdziwy renesans. Wszystko za sprawą klubowego krążka "brat", który okazał się hitem i był nawet nominowany do Grammy w kategorii najlepszy album roku. Niestety, nagrodę zarówno jej, jak i Taylor Swift oraz Billie Eilish sprzątnęła sprzed nosa Beyonce, co rozwścieczyło wielu internautów. Wiele osób twierdziło bowiem, że żona Jaya-Z po prostu nie zasłużyła na to wyróżnienie za "Cowboy Carter".