Chciała powiększyć pośladki, skończyło się AMPUTACJĄ. Celebrytka trafiła do szpitala: "Dążyłam do ideału"

O tym, że osoby rozpoznawalne lubią sobie poprawić to i owo, wiadomo chyba nie od dziś. Niestety czasem dążenie do ideału kończy się tragicznie, o czym przekonała się pochodząca z Meksyku Yered Licona , którą tylko na Instagramie obserwują ponad dwa miliony osób. Kobieta poddała się zabiegowi powiększenia pośladków, który skutkował pilną wizytą w szpitalu. Swój dramat opisała w sieci.

Chciała powiększyć pośladki, skończyło się amputacją. Dramat celebrytki

Do traumatycznego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu, którym Licona leciała do Kanady. Wedle jej relacji nagle poczuła, że coś jest nie tak, a jej pośladki stały się bardzo twarde. Okazuje się, że winne są substancje, których użyto podczas zabiegu i doszło do zakażenia. Z początku kobieta była zdezorientowana.