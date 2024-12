Celebryci balują w Zakopanem

Nie powinno być dla nikogo specjalnym zaskoczeniem, że osoby zamożne oraz sławne preferują spędzanie czasu w towarzystwie osób o zbliżonym statusie. Najczęściej tego typu spotkania nie są oficjalnymi eventami z chmarą paparazzo, a prywatne imprezy, które są idealną okazją do szaleństwa w gronie znajomych z branży. Czasem, a raczej bardzo często to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, może obserwować dzięki sumiennym relacjom imprezowiczów.