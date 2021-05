Chory na epilepsję syn Krzysztofa Krawczyka mieszka w trudnych warunkach: "Nie może wejść do łazienki, bo tam jest BALANGA"

Ania 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie mam telewizora, ale może ktoś kto to oglądał napisze wreszcie, w jakim realnym stanie jest ten syn. Nie "co nam się wydaje" ale co realnie twierdzą. Kilka lat temu jeszcze zapewniał, że nie jest upośledzony, poza padaczką nic mu nie jest tyle że nie może pracować bo ma padaczkę, ale nie potrzebuje i nie ma żadnego opiekuna, może robić co chce, jest dorosły itd. Normalnie legalnie wziął ślub, zrobił dzieciaka, dziecko porzucił, żonę maltretował, od ojca żądał kasy i kupienia mu gospodarstwa agroturystycznego które deklarował że chce prowadzić. To nie wyszło, bo go żona przez tę przemoc rzuciła, a sąd zabrał mu prawa do dziecka, bo je olał. Czy więc w ostatnich latach jego stan się tak pogorszył, że faktycznie ani do pracy iść nie może, ani o siebie zadbać, stał się upośledzony umysłowo, ubezwłasnowolniono go i dlatego ma opiekuna? Bo dorośli ludzie nie ubezwłasnowolnieni nie mają opiekunów. A w przypadku dziedziczenia majątkiem i tak zarządzać będzie opiekun, nie syn Krawczyka. Jeśli jest opiekun, to on jest odpowiedzialny za tego faceta, za jego mieszkanie, utrzymanie, zapewnienie warunków, wywalenie rodziny brata jeśli robią z chaty melinę. Więc to się nie klei.