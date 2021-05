Andrzej Kosmala ujawnia OSTATNIE SŁOWA, które usłyszał od Krzysztofa Krawczyka...

Choć Krzysztof Krawczyk do ostatniej chwili był otoczony oddanymi przyjaciółmi, to w obliczu jego śmierci nie potrafili oni dojść do porozumienia. Już na pogrzebie artysty doszło do przepychanek między jego menadżerem, Andrzejem Kosmalą a Marianem Lichtmanem z Trubadurów.

To, co on mówił i to tuż po pogrzebie, jest zupełnie nie na miejscu. Jeśli czuje się przyjacielem Krawczyka, to niech go wspomina, opowiada o czasach, gdy razem grali w Trubadurach, a nie oskarża pogrążoną w żałobie i rozpaczy Ewę. Zareagowałem emocjonalnie, może niepotrzebnie, bo wiele osób zadzwoniło później do mnie, mówiąc, że swoimi słowami daję tylko Lichtmanowi okazję do dalszego lansu. Nie chcę takiej dyskusji, chcę pokazywać, jakim wspaniałym artystą i człowiekiem był Krzysztof - mówi Kosmala w rozmowie z Faktem.