Christina Applegate wycofała się z show biznesu przez CHOROBĘ. Teraz pojawiła się na Emmy. Owację na stojąco ją WZRUSZYŁY (WIDEO)

W sierpniu 2021 roku Christina Applegate podzieliła się z fanami wstrząsającą informacją. Okazało się, że aktorka mierzy się ze stwardnieniem rozsianym. Wówczas też podjęła decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej.

Christina Applegate w życiu codziennym zmaga się z trudnościami w poruszaniu. Nic więc dziwnego, że częściowo zrezygnowała z uczestniczenia w eventach. Tym razem jednak pojawiła się na Emmy, gdzie uczczono jej wieloletnią działalność w branży.

Christina Applegate pojawiła się na Emmy

Christina Applegate przy okazji tegorocznego rozdania nagród Emmy została nominowana w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu komediowym za rolę w "Dead To Me". Choć statuetkę zgarnęła Quinta Brunson, to organizatorzy godnie uczcicili Applegate. Zaprosili ją na scenę, a po chwili otrzymała owacje na stojąco.

Dziękuję bardzo. O mój Boże. Zawstydzacie mnie, jako osobę niepełnosprawną, wstając. Niektórzy z was mogą znać mnie jako Kelly Bundy z "Married, With Children" lub Samantę z "Samanthy Who?", czy Jen Harding z "Dead To Me" - mówiła Christina Applegate ze sceny.

Aktorka, wymieniając najważniejsze role w swoim życiu, nawiązała również do debiutu z 1972 w "Days of Our Lives". Nie kryła wzruszenia.

Niewielu z was pewnie zna mnie z tego debiutu jako Baby Burt Grizzell w "Days of Our Lives". Będę płakać jeszcze bardziej. To była moja przełomowa rola. Przez te wszystkie lata, to było zaszczytem grać zabawne, złożone postacie, takie jak kobiety nominowane do aktorki drugoplanowej w serialu komediowym - dodała.

Zobaczcie nagranie z Christiną w roli głównej.

