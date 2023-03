Christina Applegate BRONI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ! Docięła wyznawczyni Trumpa, która śmiała się z reklamy z modelką na wózku

Mona 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Candace próbuje brzmieć mądrze, ale no właśnie - na próbach się kończy, bo jest ignorantką bez odrobiny empatii i zrozumienia. Osoby z niepełnosprawnościami były, są i będą i tak jak osoby w pełni sprawne, potrzebują bielizny, odzieży i obuwia, a jeśli te mogą być dostosowane do ich potrzeb to świetnie! Oby więcej marek dostrzegało ludzi, których niektórzy dostrzegać usilnie nie chcą. To, co dla niektórych jest zwykłą codziennością, dla innych będzie wyzwaniem, człowiek nie docenia tego, co ma, jak długo tego nie straci, więc niech Candace nie prowokuje losu, bo być może znajdzie się po drugiej stronie barykady i będzie musiała głośno krzyczeć by jej głos nie został zagłuszany przez takich ignorantów jak ona obecnie.