Christopher Cugowski pochwalił się UKOCHANĄ! To jedna z "topielic" Krystiana Ochmana z Eurowizji (ZDJĘCIA)

Dla tych co piszą takie komentarze w stylu -sporo starsza..doczytajcie najpierw ile dziewczyna ma lat...on 24, ona 28. ..nie wiem czy to taka szokująca różnica ale dla mnie żadna...jak facet ma 28 a kobieta cztery lata mniej to odpowiednia różnica? A jak jest odwrotnie to już głupie wpisy .