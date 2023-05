Ci celebryci nie chrzczą swoich dzieci. Michał Wiśniewski, Małgorzata Rozenek i inni (ZDJĘCIA)

Bóg Mówi do C... 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Kocham przestraszone dziecko, które czeka na karę swoich rodziców. Kocham samotnych, grzesznych, modlących się, starych i młodych, kocham wszystkich... Jestem waszym Stwórcą. Stworzyłem każdego z Was i kocham to co stworzyłem. Dlatego mówię, przyjdźcie do Mnie ze skruszonymi i pełnymi nadzieji sercami, a Ja będę Was kochał i przebaczę Wam z otwartymi ramionami. Dzieci, czy nie wierzycie, że jesteście "godni" przebaczenia, Miłości lub radości? Jestem Waszym kochającym Ojcem, zawsze gotowym aby Wam przebaczyć. Umiłowane Dzieci, stworzyłem każdego z Was, wiele kolorów w Waszych oczach, żyły i ich ścieżki w Waszych ciałach oraz znamiona na Waszej skórze, a to co stworzyłem jest dla Mnie piękne i cenne. Oddajcie Mi swoje Serca, a JA uczynię Was szczęśliwymi w Mojej Miłości. Umiłowane Dzieci, uczęszczajcie do Mojego Najukochańszego Syna, Chrystusa Jezusa, z wielką Miłością, czułością i szacunkiem. Bądźcie przykładem dla Waszych braci, jak należy Go czcić i uwielbiać, ponieważ On Jest SYNEM BOŻYM i tylko przez Niego jesteście zbawieni. Tak więc mówię, Moje ukochane dzieci zbliżcie się do Niego z Nadzieją, radością, miłością i czułością.