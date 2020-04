CIACHO TYGODNIA: Miguel Bernardeau ze "Szkoły dla elity"

Dla wielu celebrytów młodego pokolenia pierwszym krokiem do sławy było urodzenie się we właściwej rodzinie. Taką właśnie strategię przyjął Miguel Bernardeau - gwiazdor popularnej "teen dramy" Netfliksa zatytułowanej Szkoła dla elity.

23-latek nie specjalnie musi natrudzić się przed kamerą, ponieważ Guzman, odgrywana przez niego postać, to urodzony w bogatej rodzinie wychowanek prywatnej szkoły dla uczniów z wyższych sfer. Niemal co do joty odzwierciedla to prywatne życie Bernardeau, który jest synem gwiazdy hiszpańskiej telewizji, Any Duato, i producenta, Miguela Bernardeau. Aktorskie szlify zdobywał natomiast w jednej z najbardziej renomowanych szkół teatralnych na świecie - Academy of Dramatic Arts w Los Angeles.