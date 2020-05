David Corenswet, nowy ulubieniec "króla seriali"

Ryan Murphy to amerykański producent filmowy i telewizyjny, zwany "królem seriali". To za jego sprawą powstały takie hity, jak Glee, American Horror Story czy American Crime Story: Zabójstwo Versace. Mimo sukcesów, jakie produkcje Murphy'ego odnoszą nie tylko w USA, twórca często krytykowany jest za mało zróżnicowany dobór aktorów, których zatrudnia do swoich seriali. Ten zarzut dotyczy zwłaszcza mężczyzn, którzy w większości są reprezentantami klasycznego stylu na "hollywoodzkiego amanta", a krytycy często twierdzą nawet, że trudno ich od siebie odróżnić.