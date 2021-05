CIACHO TYGODNIA: Jan Wieteska - 21-latek z "Sexify" nazywany... polskim Timothee Chalametem (ZDJĘCIA)

Genowefa 46 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Te „hitowe polskie produkcje netflixa” to takie totalne chamskie zrzynki. Przecież było już na netflixie tez Sex Education, Bonding itd. To nie jest nic oryginalnego a promowane jest tak ze masakra. Kiedyś mieliśmy kultowe swoje produkcje które tez były doceniane zagranicą ale nie były popłuczynami po hitach USA ani „polskimi wersjami” niczego. Np filmy i seriale kostiumowe. W UK wciąż kreci się produkcje kostiumowe osadzone w ich historii i kulturze, przy obecnych budżetach tez moglibyśmy zrobić jakaś super polską produkcje kostiumową w stylu Nocy i Dni itd i to mógłby być sukces polskiego serialu. Bo teraz to raczej jest sukces odgrzewanego kotleta w wersji tym razem polskiej