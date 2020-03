Netflix wyprodukuje kolejny POLSKI SERIAL!

Ostatnie sukcesy polskich twórców na arenie międzynarodowej to powód do dumy, ale też i szansa dla mniej znanych producentów, reżyserów, aktorów, by przebić się do hollywoodzkiej czołówki. Choć jak wiadomo, zadanie to jest trudne, to jednak możliwe. Wkrótce bowiem świat usłyszy o kolejnej polskiej produkcji. A wszystko to za sprawą Netfliksa, który wyprodukuje 8-odcinkowy serial Sexify w reżyserii Piotra Domalewskiego i Kaliny Alabrudzińskiej.