Przystojny aktor z serialu "Emily w Paryżu"

Serialowy Gabriel urodził się 1 stycznia 1988 roku w Nicei jako syn słynnego piłkarza Daniela Bravo. Ze względu na zobowiązania zawodowe ojca Lucas przez całe dzieciństwo musiał wciąż zmieniać miejsce zamieszkania, tułając się z rodziną po całej Europie. Gdy miał 11 lat matka zapisała go na lekcje aktorstwa, dzięki którym odkrył w sobie nową pasję i zapragnął podbić branżę filmową. Po ukończeniu szkoły Francuz próbował swoich sił w modelingu, szybko zdobywając spory sukces w branży fashion (wystąpił między innymi w kampanii dla Chanel ). Podobnie jak odgrywany przez niego bohater, przez kilka lat pracował też jako szef kuchni w jednej z paryskich restauracji.

Do tej pory 32-latkowi nie udało się stworzyć zbyt imponującego emploi. Przed Emily w Paryżu Bravo wystąpił w sześciu produkcjach, w tym w popularnym francuskim tasiemcu, Plus belle la vie. Nie mamy jednak wątpliwości, że nefliksowa produkcja okaże się dla Francuza przepustką do wielkiej kariery.