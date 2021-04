Jeszcze kilka lat tamu Riz Ahmed był na skraju bankructwa i zamierzał porzucić aktorstwo. Dziś przystojny Brytyjczyk nominowany za rolę w "Sound of Metal" jest uważany za objawienie Hollywood....

Riz Ahmed to angielski aktor pochodzenia pakistańskiego, który zagrał głównego bohatera w głośnym filmie "Sound of Metal". Za swoją rolę zebrał niezwykle pochlebne recenzje krytyków oraz nominację do Oscara, w kategorii "pierwszoplanowa rola męska". Stał się tym samym pierwszym muzułmańskim aktorem w historii z takim wyróżnieniem.