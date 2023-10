Ciąg dalszy AFERY wokół Rocha z "Hotelu Paradise". Dla niego ZMIENIONO regulamin programu?!

Klaudia El Dursi zapowiadała, że obecna, siódma edycja Hotelu Paradise będzie jedną z najbardziej emocjonujących w historii programu i… dotrzymała słowa. Stacji udało się zebrać w jednym miejscu dość wybuchową mieszankę charakterów, dzięki czemu rozgrywające się na małym ekranie dramy ogląda się z tym większym zainteresowaniem. Nie wszystkim jednak jest zawsze do śmiechu, szczególnie gdy cały gang zmawia się przeciwko jednemu uczestnikowi, jak miało to dopiero co miejsce w przypadku Łucji. Na tym jednak kontrowersje się nie kończą.