Ciężarna Agnieszka Włodarczyk relacjonuje przebieg koronawirusa: "PŁYTKI ODDECH, GORĄCZKA, KASZEL"

Jeszcze niedawno Agnieszka Włodarczyk całymi dniami przesiadywała na piaszczystych plażach, prażąc się w towarzystwie ukochanego Roberta Karasia w promieniach rozpalonego słońca. Teraz egzotyczne wywczasy to dla celebrytki jedynie wątłe wspomnienie, bowiem jej codzienność zdominował koronawirus , którym przyszła mama zaraziła się po powrocie do ojczyzny.

Zobacz także: Pokąsana Agnieszka Włodarczyk prezentuje bąble: "Mam na ciele smugi, to podobno wcale NIE SCHODZI"

Zatkany nos, ciężki, płytki oddech (ale zwalałam to na ciążę, bo się szybciej męczę), potem doszła gorączka i kaszel, a skóra uwrażliwiła się razy 100. Do tego suchość w gardle, jakbym wypiła cysternę środka czyszczącego. Tyle... Nie straciłam węchu ani smaku, z czego się ogromnie cieszę. Nie wychodzę z domu od tygodnia, bo i tak nawet przed badaniem nie miałam na to siły - czytamy na instagramowym profilu aktorki.