Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś mają KORONAWIRUSA: "Latali na drugi koniec świata, a zarazili się w Polsce"

Covid-19 zawitał do Polski już ponad rok temu i nic nie wskazuje na to, żeby pandemia miała się wkrótce skończyć. Wręcz przeciwnie - chorych wciąż przybywa, a media nieustannie informują o kolejnych mutacjach wirusa...

Teraz okazuje się, że również u Agnieszki Włodarczyk wykryto obecność koronawirusa. Aktorka, która dopiero co wróciła z egzotycznych wakacji, już od kilku dni skarżyła się na złe samopoczucie, na co składały się typowe dla tej choroby objawy, czyli ból głowy, trzaskanie w kościach i nieustający katar. Niestety, we wtorek obawy 40-latki się potwierdziły.