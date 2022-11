Ciężarna Dominika Gwit śmiga na manicure do salonu piękności (ZDJĘCIA)

Usagi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 283 9 Odpowiedz

Wiecie co, przepraszam, ale nie wierzę nikomu w ciałopozytywność. Mam 30 kg nadwagi, tak się niestety roztyłam od kompulsywnego jedzenia. Nie mam żadnych zdjęć z wakacji, uciekam sprzed lustra, zakładam na siebie wielgachne wory. Na plażę czy basen nie wyjdę za nic. Kupienie czegokolwiek, albo wyjście na imprezę to tragedia. Nic nie robię, tylko oglądam stare zdjęcia, na których jestem jeszcze zgrabną dziewczyną. Mam nadciśnienie i zadyszkę przy wejściu na drugie piętro. Przepraszam, ale ja nie wierzę, że ktoś to może lubić. Moim największym marzeniem jest schudnąć, tylko przestałam już wierzyć, że w ogóle to się da zrobić.