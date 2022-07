Zabiegana i rozgrzana Dominika Gwit wpada z wizytą do salonu piękności (ZDJĘCIA)

Paweł 85 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widzę, że komentujący wrzucają wszystkich do jednego wora. Gruby - czyli wieloryb na własne życzenie, jak nie chce iść na siłownię, to pod ścianę i rozstrzelać! "nie rozumiem takich ludzi...." - to najczęstrze sformułowanie, po którym już z daleka widać że jest się osobą szczupłą i nigdy nie miało się do czynienia z chorobami. Są ludzie zaniedbani, to fakt bezapelacyjny. Jednak są również ludzie chorzy! Rozpoznacie który jest który na podstawie zdjęcia? Nie da się! , więc darujcie sobie wyzywanie ludzi od wielorybów! Moja kuzynka jest niziutką i była drobniutką kobitką. Po trzykrotnym porodzie ważyła czterokrotnie tyle, co przed. Po odstawieniu karmienia postanowiła zabrać się za siebie. Była zdeterminowana, jak nikt inny. Testowała najróżniejsze diety. Najróżniejsze, bo po każdej djecie przybierała na wadze, zamiast tracić. Zrobiła nawet detoks, ale powiedzenie, że "tyję nawet od szklanki wody" Zdawało się być prawdą. Poszła oczywiście na siłownię, bo nie od samej sałaty człowiek wagę traci. Po tygodniu straciła 2 kg, zaś po 2 tygodniach przybrała 6kg. Ktoś zna odpowiedź? Nie!, nie wpierdalała czego i jak popadnie(bo tak widzą grubasów szczupli!). Zaczęła chodzić po djetetykach, robić rozmaite badania, zwłaszcza prywatnie, bo na NFZ na nie wiele mogła liczyć. Wpakowała ogrom pieniędzy i zaangażowania, o które takich ludzi się nigdy nie podejrzewa. W końcu wykryto u niej insulinooporność. To jest odpowiedź na sytuację z siłowni. Wolno jej ćwiczyć, ale maks 15min, potem organizm wytwarza insulinę, a przecież jej nie spala. Dostała zastrzyki, specjalną djetę i nowy tryb dnia. Schudła połowę, jest na dobrej drodze, ale wpakowała ogrom pieniędzy w cały ten proces. Ludzie chorzy często nie otrzymują prawidłowej pomocy z NFZ, a na prywatne leczenie i prowadzenie ich po prostu nie stać. Pozostają w sytuacji patowej. Stąt wzięła się "samoakceptacja". Zaakceptuj siebie, skoro nic z tym nie możesz zrobić. Łatwo jest szczupłemu krytykować grubego. Idź na siłownię, 2 godziny dziennie i po problemie. Nie zastanawiając się nad istotą problemu. Jesteście w stanie ocenić na podstawie zdjęcia kto jest chory, a kto utyty? Więc nie obrażajcie ludzi publicznie, bo życie może Wam kiedyś sprawić psikusa! Może to będzie wasza żona, siostra, córka... Powiecie jej że uważacie ją za wieloryba?