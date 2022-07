Dominika Gwit świętuje 4. rocznicę ślubu, chwaląc się nagraniem z PIERWSZEGO TAŃCA! "Na zawsze razem" (FOTO)

Zobacz także: Dominika Gwit wygina się do przeboju Beyonce

W czwartek Dominika postanowiła uczcić za pośrednictwem instagramowego profilu czwartą rocznicę ślubu. Z tej okazji wrzuciła do sieci kilka archiwalnych zdjęć z tego dnia oraz podzieliła się z fanami nagraniem, na którym możemy zobaczyć pierwszy taniec państwa Dunaszewskich.

Dzielę się z Wami fragmentem z pierwszego tańca, który przygotował z nami @jacekjeschke. Filmik z telefonu, ale co tam - informuje w dalszej części wpisu sentymentalna aktorka.

Go, go, Domi! Pozdrowionka i uściski dla Was! Gratulacje! - napisał pod wideo tancerz, który niebawem po raz pierwszy zostanie ojcem.