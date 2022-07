Dominika Gwit w "ludowym" kostiumie kąpielowym merda nóżkami na DMUCHANYM FLAMINGU: "Wyłonił się mój stary przyjaciel" (ZDJĘCIA)

gosc 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wraz z przewrotem majowym nastąpiło masońskie przejęcie państwa polskiego. Piłsudski, Mościcki, Wieniawa i wielu innych to byli masoni. Wiedzieliście, że Piłsudski to był agent? Cała historia, kult marszałka o k d potłuc. Nawet Hitler był na jego pogrzebie w '36. Mason na masonie, masonem pogania. Gen. Włodzimierza Zagórskiego zabito, gen. broni Rozwadowski od więzienia go i po całym szoku zmarł, tak samo inni oskarżeni niesłusznie-a to byli prawdziwi patrioci, prawdziwi odważni, honorowi, moralni. Chwała bohaterom!!