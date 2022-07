Przyodziana w strój kąpielowy i zwiewną narzutkę Dominika Gwit ogłasza rozpoczęcie urlopu: "Jeziora i lasy strzeżcie się" (FOTO)

Bhhhujaś 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Prowadzę działalność od kilku lat , od 5 lat nie mam urlopu- światek piątek praca , święta soboty , chory czy zdrowy zawsze w pracy . Wkładam 130%, całe serce do ludzi , jak coś się dzieje biorę na sobie i robię pomagam bezinteresownie . Codziennie ćwiczę , robie kroki, dobrze się odżywiam nie pije alkoholi i co - Nie miałem urlopu od 5 lat, roztrzaskał mi się telefon i nie stać mnie na nowy bo mam dzieci , muszę ich utrzymać , niewiadomo co będzie za jakiś czas jakie będą czasu inflacja a taki grubas ma urlop, stać go na wyjazd, nie musi się przejmować czy jak pojedzie na urlop to potem będzie mieć co do garnka włożyć ..życie jest niesprawiedliwe , gdyby nie to ze koje dzieci sobie beze mnie nie poradzą już dawno by mnie tutaj nie bylo