Ciężarna Jola z "Warsaw Shore" z butelką w ręku snuje refleksje w pustym londyńskim metrze: "Każdego dnia jest gorzej" (FOTO)

Ciężki czas, nawet żeby załatwić coś ważnego, trzeba spędzić wiele czasu w podróży, a Londyn jest pusty i smutny. 😪 Myślałam, że nie napiszę o tym, że za parę tygodni to przejdzie, jednak tutaj w UK każdego dnia jest tego więcej i gorzej... Wiem, że przetrzymamy to wszystko, wierzę w to. 🙏🏻W takich chwilach myślę o powrocie do mojego kraju, żeby być z bliskimi i rodziną, za którą okropnie tęsknię i nie mogę być przy nich jeszcze długi czas... Dlatego doceńcie to, że są obok każdego dnia 🤗 #stayhome dbajcie o siebie i siedźcie w domu, ja życzę wam dużo zdrowia. Na zdjęciu piwo alkohol free 😝 dla rozluźnienia atmosfery - napisała.