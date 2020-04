Ciężarna Katarzyna Glinka też nie wierzy w pandemię? "Na ogrom wirusów umierają każdego roku setki tysięcy ludzi"

nikc 23 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Ludzie dalej nie kumają o co chodzi w tych obostrzeniach i głupio porównują statystki umieralności różnych chorób. Dzieciaczki- w przypadku koronawirusa śmiertelność może być równa 0,001% ale tak nic nam to nie da. Chodzi o to że ta choroba szybko się rozprzestrzenia, dużo osób choruje w jednym momencie co przekłada się na paraliż służby zdrowia. Każdemu jest pisane co innego, jeden może chorować bezobjawowo, drugi straci smak i węch a trzeci nie będzie mógł oddychać. Gorzej gdy tych ostatnich co nie mogą oddychać będzie najwięcej. Już wszyscy wiemy że ani szpitale nie są z gumy, ani sprzęt medyczny nie może zostać sklonowany w 5 minut. Gra toczy się o to by rozciągać zachorowania w czasie, by w miarę spokojnie przejść przez ten najgorszy moment bo jak wszyscy na raz złapiemy wirusa to już maksymalnie wszystko stanie w miejscu.