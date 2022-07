Ciężarna Magdalena Lamparska zwiedza Kalifornię w towarzystwie Piotra Adamczyka i jego młodszej o 19 lat żony (FOTO)

zosia 35 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Jakie to jest wkur......e, że jedni mają urodę, szczupłe nogi do nieba, dobre geny, wsparcie w normalnej rodzinie itd... , a inni beznadziejną sytuację w każdym możliwym aspekcie. I niech mi nikt nie wyjeżdża z tekstami ,,życie jest w twoich rękach". Całe życie uczyłam się, pracowałam, pomagałam innym, w miarę możliwości dbałam o swoje ciało i swój rozwój. Efekty: krótkie grube nogi z wkurw......m cellulitem, żeby srały skały, to nic się nie zmienia. Ogólnie jestem szczupła. Cała reszta też do du.y Ciesz się z tego, co masz... żart