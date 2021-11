Żona Piotra Adamczyka świętuje 30. urodziny w Los Angeles z Izą Miko i Marcinem Gortatem: "MOI NAJLEPSI LUDZIE" (ZDJĘCIA)

Piotrowi Adamczykowi udało się ostatnio dokonać czegoś, o czym marzy większość jego kolegów i koleżanek z branży. Filmowy Jan Paweł II przekonał do siebie amerykańskich producentów i zapewnił sobie angaż w nowym serialu Marvela, "Hawkeye", dołączając tym samym do doborowej obsady. Rola w disneyowskiej produkcji (nawet jeśli "skromna") bez dwóch zdań jest nie lada osiągnięciem, mimo to aktor ostatnio poprosił fanów, by nie wyobrażali sobie zbyt wiele po jego udziale w produkcji.