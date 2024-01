Ciężarna Małgorzata Tomaszewska przemówiła do fanów: "Walczę z chorobą. Nie wiem, CO TO JEST"

Małgorzata Tomaszewska przemówiła na Instagramie po zwolnieniu z "PnŚ". Zmaga się z chorobą

Cześć, kochani. Tak sobie pomyślałam, że już ponad tydzień się do was nie odzywam, ale niestety to też dlatego, że się rozchorowałam - oświadczyła. Nie wiem jeszcze, co to jest. Dzisiaj będę miała wizytę lekarską. Ale bardzo boli mnie gardło, więc niestety może być to angina, chociaż z nikim się nie widuję, bo nie wychodzę z domu. Być może to kwestia osłabienia organizmu, wtedy [choroba] może się samoistnie rozwinąć. Zobaczymy. W każdym razie: walczę z chorobą - podsumowała.