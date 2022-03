Ciężarna Sophie Turner i Joe Jonas zadają szyku w kreacjach od Louis Vuitton na "Vanity Fair" Oscar Party (ZDJĘCIA)

Oscary to nie tylko wielkie święto kina, ale również najlepsza okazja do zaprezentowania kreacji od wybitnych projektantów. Gwiazdy dobrze o tym wiedzą, więc gdy tylko otrzymają zaszczyt pojawienia się w słynnym Dolby Theatre robią wszystko, co w ich mocy, by błyszczeć na czerwonym dywanie. Kto jednak nie może pochwalić się zaproszeniem na galę, z wielką przyjemnością wybiera się na organizowane w Los Angeles oscarowe imprezy.